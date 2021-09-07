В Днепре дети бросали в прохожих петарды
В Днепре дети вылезли на крышу здания и сверху бросали в прохожих зажженные петарды
Об этом пишет RegioNews со ссылкой "Вартові Еспресо".
Отмечается, что инцидент произошел в Днепре на проспекте Мазепы. Подростки забрались на крышу котельной и начали бросать петарды в людей.
"Одна девочка и трое мальчишек поднялись на крышу котельной. Сверху наблюдали, как реагируют прохожие или животные на брошенные петарды. Предостерегаем, игры с петардами могут привести к серьезным травмам!" - написали авторы публикации.
Напомним, недавно в одесской школе во время урока в руках у подростка взорвалась петарда. Ему оторвало палец.
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