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07 сентября 2021, 12:59 229

В Днепре дети бросали в прохожих петарды

07 сентября 2021, 12:59 229
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Фото: Рixabay
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В Днепре дети вылезли на крышу здания и сверху бросали в прохожих зажженные петарды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой "Вартові Еспресо".

Отмечается, что инцидент произошел в Днепре на проспекте Мазепы. Подростки забрались на крышу котельной и начали бросать петарды в людей.

"Одна девочка и трое мальчишек поднялись на крышу котельной. Сверху наблюдали, как реагируют прохожие или животные на брошенные петарды. Предостерегаем, игры с петардами могут привести к серьезным травмам!" - написали авторы публикации.

Напомним, недавно в одесской школе во время урока в руках у подростка взорвалась петарда. Ему оторвало палец.

Украина инцидент происшествия дети Днепр

 
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