11:06  07 вересня
Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією
11:35  07 вересня
На Київщині горіла церква
08:09  07 вересня
На Донбасі зафіксували сім порушень, мінометні обстріли та невідомий безпілотник
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2021, 12:59 227

У Дніпрі діти кидали у перехожих петарди

07 вересня 2021, 12:59 227
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі діти вилізли на дах будівлі та зверху кидали в перехожих запалені петарди

Про це пише RegioNews з посиланням "Вартові Еспресо".

Зазначається, що інцидент стався у Дніпрі на проспекті Мазепи. Підлітки забралися на дах котельні і почали кидати петарди в людей.

"Одна дівчинка і троє хлопчаків піднялися на дах котельні. Зверху спостерігали, як реагують перехожі або тварини на кинуті петарди. Застерігаємо, ігри з петардами можуть призвести до серйозних травм!" - написали автори публікації.

Нагадаємо, нещодавно в одеській школі під час уроку в руках у підлітка розірвалася петарда. Йому відірвало палець.

Україна інцидент події діти Дніпро

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram