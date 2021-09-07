У Дніпрі діти кидали у перехожих петарди
У Дніпрі діти вилізли на дах будівлі та зверху кидали в перехожих запалені петарди
Про це пише RegioNews з посиланням "Вартові Еспресо".
Зазначається, що інцидент стався у Дніпрі на проспекті Мазепи. Підлітки забралися на дах котельні і почали кидати петарди в людей.
"Одна дівчинка і троє хлопчаків піднялися на дах котельні. Зверху спостерігали, як реагують перехожі або тварини на кинуті петарди. Застерігаємо, ігри з петардами можуть призвести до серйозних травм!" - написали автори публікації.
Нагадаємо, нещодавно в одеській школі під час уроку в руках у підлітка розірвалася петарда. Йому відірвало палець.
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