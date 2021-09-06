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06 сентября 2021, 13:59 184

В Днепре из-за окурка горела квартира, пострадала женщина

06 сентября 2021, 13:59 184
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Фото: Рixabay
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В Днепре из-за окурка произошел пожар в квартире многоэтажного дома

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

Инцидент произошел рано утром 5 августа. Около 03:30 в пожарную службу поступил вызов о возгорании в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома в Шевченковском районе Днепра.

В момент пожара внутри находилась 44-летняя хозяйка квартиры. Оказалось, что она была не в состоянии покинуть жилье самостоятельно, поэтому спасателям пришлось ее выносить. Ее госпитализировали с ожогами первой степени и отравлением угарным газом.

Сейчас причины случившегося выясняются. Одна из версий - возгорание из-за окурка, выброшенного с верхних этажей.

Напомним, недавно на Сумщине заживо сгорела 85-летняя женщина

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