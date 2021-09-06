В Днепре из-за окурка горела квартира, пострадала женщина
В Днепре из-за окурка произошел пожар в квартире многоэтажного дома
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.
Инцидент произошел рано утром 5 августа. Около 03:30 в пожарную службу поступил вызов о возгорании в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома в Шевченковском районе Днепра.
В момент пожара внутри находилась 44-летняя хозяйка квартиры. Оказалось, что она была не в состоянии покинуть жилье самостоятельно, поэтому спасателям пришлось ее выносить. Ее госпитализировали с ожогами первой степени и отравлением угарным газом.
Сейчас причины случившегося выясняются. Одна из версий - возгорание из-за окурка, выброшенного с верхних этажей.
Напомним, недавно на Сумщине заживо сгорела 85-летняя женщина