На Сумщине заживо сгорела 85-летняя женщина

Фото: Рixabay

В помещении летней кухни и хозяйственной постройки на улице Кобзаря в городе Бурынь (Сумская область) произошел пожар, в результате чего погибла пожилая женщина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, пламя успело полностью охватить летнюю кухню и кровлю на площади до 30 кв. м. Внутри охваченного огнем помещения кухни было обнаружено без признаков жизни тело хозяйки - 85-летней пенсионерки.

"Пожарным удалось локализовали пожар, предотвратив взрыва газового баллона и не допустив распространения огня на жилой дом, расположенный рядом”, - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, на Киевщине во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек.