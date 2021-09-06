У Дніпрі через недопалок горіла квартира, постраждала жінка

Фото: Рixabay

У Дніпрі через недопалок сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Інцидент стався рано вранці 5 серпня. Близько 03:30 до пожежної служби надійшов виклик про загоряння в одній з квартир на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку в Шевченківському районі Дніпра.

У момент пожежі всередині перебувала 44-річна господиня квартири. Виявилося, що вона була не в змозі залишити житло самостійно, тому рятувальникам довелося її виносити. Її госпіталізували з опіками першого ступеня та отруєнням чадним газом.

Наразі причини того, що сталося, з'ясовуються. Одна з версій - загоряння через недопалок, викинутий з верхніх поверхів.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині заживо згоріла 85-річна жінка