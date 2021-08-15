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15 августа 2021, 18:29 70

Нардеп Рабинович показав фото с места убийства мера Кривого рога Константина Павлова

15 августа 2021, 18:29 70
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FB Вадима Рабиновича
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Народный депутат от фракции ОПЗЖ обнародовал фото с места убийства мера Кривого рога Константина Павлова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook политика

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"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!!", - написал Рабинович.

Рабинович отметил: "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!

Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый рассказывал рассказывал о своих планах".

Также он опубликовал фотографии с места трагедии.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство в связи с убийством мера Кривого рога Константина Павлова. По данным правоохранителей он получил огнестрельое ранение

убийство мер Кривой Рог

 
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