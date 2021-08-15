Нардеп Рабинович показав фото с места убийства мера Кривого рога Константина Павлова

FB Вадима Рабиновича

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook политика

Депутат подтвердил смерть Павлова

"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!!", - написал Рабинович.

Рабинович отметил: "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!

Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый рассказывал рассказывал о своих планах".

Также он опубликовал фотографии с места трагедии.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство в связи с убийством мера Кривого рога Константина Павлова. По данным правоохранителей он получил огнестрельое ранение