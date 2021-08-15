Нардеп Рабинович показав фото с места убийства мера Кривого рога Константина Павлова
Народный депутат от фракции ОПЗЖ обнародовал фото с места убийства мера Кривого рога Константина Павлова
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook политика
Депутат подтвердил смерть Павлова
"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!!", - написал Рабинович.
Рабинович отметил: "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем!
Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселый рассказывал рассказывал о своих планах".
Также он опубликовал фотографии с места трагедии.
Напомним, что полиция открыла уголовное производство в связи с убийством мера Кривого рога Константина Павлова. По данным правоохранителей он получил огнестрельое ранение