В Днепре мужчина выпал из окна многоэтажки
В Днепре днем 5 августа мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор", пострадавшего госпитализировали в больницу.
Происшествие случилось на проспекте Поля — там из окна четвертого этажа выпал 31-летний мужчина. Личность потерпевшего установлена. А вот в причинах происшествия пока разбираются правоохранители.
"Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета Днепровского районного управления полиции. Продолжается проверка. Устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области пенсионерка выпала с седьмого этажа многоэтажки.
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