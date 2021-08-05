В Днепре мужчина выпал из окна многоэтажки

Фото: Информатор

В Днепре днем 5 августа мужчина выпал из окна четвертого этажа и остался жив

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Информатор", пострадавшего госпитализировали в больницу.

Происшествие случилось на проспекте Поля — там из окна четвертого этажа выпал 31-летний мужчина. Личность потерпевшего установлена. А вот в причинах происшествия пока разбираются правоохранители.

"Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета Днепровского районного управления полиции. Продолжается проверка. Устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области пенсионерка выпала с седьмого этажа многоэтажки.