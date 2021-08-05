У Дніпрі чоловік випав з вікна багатоповерхівки

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У Дніпрі вдень 5 серпня чоловік випав з вікна четвертого поверху і залишився живий

Як пише RegioNews з посиланням на "Інформатор", постраждалого госпіталізували в лікарню.

Подія трапилася на проспекті Поля — там з вікна четвертого поверху випав 31-річний чоловік. Особистість потерпілого встановлена. А ось в причинах події поки розбираються правоохоронці.

"Даний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку Дніпровського районного управління поліції. Триває перевірка. Встановлюються всі обставини", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині пенсіонерка випала з сьомого поверху багатоповерхівки.