У Дніпрі чоловік випав з вікна багатоповерхівки
У Дніпрі вдень 5 серпня чоловік випав з вікна четвертого поверху і залишився живий
Як пише RegioNews з посиланням на "Інформатор", постраждалого госпіталізували в лікарню.
Подія трапилася на проспекті Поля — там з вікна четвертого поверху випав 31-річний чоловік. Особистість потерпілого встановлена. А ось в причинах події поки розбираються правоохоронці.
"Даний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку Дніпровського районного управління поліції. Триває перевірка. Встановлюються всі обставини", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині пенсіонерка випала з сьомого поверху багатоповерхівки.
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