В Кривом Роге на предприятии погиб работник: что произошло
В Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината погиб работник
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Кривого Рога, мужчину убило током во время проведения ремонтных работ, пишет RegioNews.
Происшествие произошло вчера, 4 августа, в 20:40 на ПнГОК на рудообогатительной фабрике №1 (ЦПО -1).
Во время выполнения профессиональных обязанностей 25-летний электрик участка получил поражение электрическим током.
Что привело к поражению электрическим током - пока не сообщается.
Напомним, недавно в Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в субботу.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?