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05 августа 2021, 11:59 1

В Кривом Роге на предприятии погиб работник: что произошло

05 августа 2021, 11:59 1
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Рixabay
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В Кривом Роге на территории Северного горно-обогатительного комбината погиб работник

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Кривого Рога, мужчину убило током во время проведения ремонтных работ, пишет RegioNews.

Происшествие произошло вчера, 4 августа, в 20:40 на ПнГОК на рудообогатительной фабрике №1 (ЦПО -1).

Во время выполнения профессиональных обязанностей 25-летний электрик участка получил поражение электрическим током.

Что привело к поражению электрическим током - пока не сообщается.

Напомним, недавно в Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в субботу.

Украина смерть Днепр Кривой Рог предприятие

 
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