На Житомирщине пьяный водитель ночью въехал в магазин

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В Бердичеве пьяный водитель посреди ночи не справился с управлением и протаранил магазин на остановке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Машина пробила окно, дверь и остановилась лишь в помещении. Люди не пострадали, а вот лавочка полностью разбита. Ни оборудование, ни товар не уцелели. В крови 40-летнего водителя зафиксировали 2,5 промилле алкоголя. Сам мужчина объяснил, что уснул за рулем.

Полиция же выяснила, что мужчина, кроме вождения нетрезвым, нарушил еще и правила досрочного освобождения. И теперь ранее судимому за кражи и телесные повреждения грозит новое наказание.

Напомним, недавно на Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал.