В Кривом Роге отчим держал семилетнего пасынка на цепи

Фото: Нацполиция

Сотрудники полиции уволили в Кривом Роге семилетнего мальчика, которого отчим удерживал на цепи

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, пишет RegioNews.

"23 июля парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Сейчас мальчика осматривают врачи", - говорится в сообщении.

Мальчика приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По словам мужчины, таким образом он пытался "перевоспитать сына, который якобы постоянно убегает из дома".

Полиция возбудила уголовное дело против мужчины. Теперь ему грозит наказание в виде ограничения или лишением свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала года выросло количество самоубийств среди детей и подростков.