В Днепропетровской области судья попалась на взятке в размере 2,5 тыс. долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура

На Днепропетровщине судью районного суда отстранили от работы из-за подозрения во взяточничестве. Следствие установило, что судья взяла 2,5 тыс. долларов за решение одного дела

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, 1 июля 2021 Высший совет правосудия по ходатайству генерального прокурора отстранил от работы в связи с привлечением к уголовной ответственности судью районного суда Днепропетровской области, которая была поймана на получении $ 2,5 тыс. неправомерной выгоды.

Срок отстранения - до 09.08.2021 в пределах срока досудебного расследования.

Указанная судья была разоблачена 7 июня 2021 в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ в Днепропетровской области. В рамках досудебного расследования установлено, что судья получила $ 2,5 тыс. от гражданина за принятие решения по гражданскому делу.

9 июня 2021 ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре правоохранители задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет находится в международном розыске по линии Интерпола.