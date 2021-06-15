На Днепропетровщине сгорел дом, погиб человек
В Днепропетровской области вечером 14 июня произошел пожар в жилом доме, в результате чего погиб мужчина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Пожар случился в поселке Сурско-Михайловка Солонянского района области. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело человека.
"На улице Нагорной горел дом. На месте обнаружили тело мужского пола. Огонь повредил домашнее имущество на площади в 15 квадратных метров", — рассказали нам в пресс-службе ГСЧС области.
Пока неизвестно, что стало причиной смерти человека.Личность погибшего мужчины устанавливают правоохранители.
Напомним, сегодня в Одесской области при пожаре погиб пенсионер.
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