На Дніпропетровщині згорів будинок, загинула людина
У Дніпропетровській області увечері 14 червня сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Пожежа трапилася в селищі Сурсько-Михайлівка Солонянського району області. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини.
"На вулиці Нагірній горів будинок. На місці виявили тіло чоловічої статі. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі в 15 квадратних метрів", — розповіли нам в пресслужбі ДСНС області.
Наразі невідомо, що стало причиною смерті людини.Особу загиблого чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, сьогодні на Одещині під час пожежі загинув пенсіонер.
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