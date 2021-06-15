На Дніпропетровщині згорів будинок, загинула людина

Фото з відкритих джерел

У Дніпропетровській області увечері 14 червня сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Пожежа трапилася в селищі Сурсько-Михайлівка Солонянського району області. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини.

"На вулиці Нагірній горів будинок. На місці виявили тіло чоловічої статі. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі в 15 квадратних метрів", — розповіли нам в пресслужбі ДСНС області.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті людини.Особу загиблого чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині під час пожежі загинув пенсіонер.