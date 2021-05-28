У Кривому Розі з вікна випав школяр: дитина розбилася на смерть

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У Покровському районі Кривого Рогу вночі з вікна випав 16-річний юнак. Травми, отримані при падінні, виявилися смертельними

Як передає RegioNews, про це 1kr.ua повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції.

Відзначається, що юнак випав з вікна багатоповерхівки, між 8 і 9 поверхами. На місце події прибула "швидка", проте врятувати хлопця не вдалося - травми, отримані при падінні з висоти восьмого поверху були не сумісними з життям.

За даними правоохоронців, слідів насильницької смерті на його тілі не виявили. А за словами близьких до хлопця людей, він не висловлювався про наміри вчинити самогубство, проте скаржився на головний біль.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали матір 2-річної дівчинки, яка загинула через падіння з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі.