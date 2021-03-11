В Днепре пьяный мужчина открыл огонь из окна: его задержал спецназ

Мужчина выстелил несколько раз из своей квартиры, находящейся в многоэтажном доме

Мужчина выстелил несколько раз из своей квартиры, находящейся в многоэтажном доме

dp.informator.ua

В Днепре на проспекте Слобожанском мужчина выстелил несколько раз из своей квартиры, находящейся в многоэтажном доме. В результате его задержали, а в квартире нашли автомат и пистолет.

Об этом сообщает "Информатор", пишет RegioNews.

Данный инцидент произошел вечером в среду, 10 марта. Соседи услышали звуки стрельбы и вызвали полицию. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили под окнами три гильзы. Они сумели вычислить, из какой квартиры стреляли.

После этого стрелка задержал спецназ. Во время задержания мужчина кричал, нецензурно выражался и оказывал сопротивление правоохранителям. Соседи утверждают, что он был в нетрезвом состоянии.

Во время обыска в квартире, которую снимал мужчина, обнаружили оружие с просроченной регистрацией и патроны.

Причины, из-за которых произошла стрельба, не известны. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее в столице возле одного из университетов неизвестные устроили стрельбу по автомобилям.