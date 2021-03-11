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11 березня 2021, 14:57 422

У Дніпрі п'яний чоловік відкрив вогонь з вікна: його затримав спецназ

11 березня 2021, 14:57 422
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Чоловік вистрілив кілька разів зі своєї квартири, що розташована в багатоповерховому будинку
Чоловік вистрілив кілька разів зі своєї квартири, що розташована в багатоповерховому будинку
dp.informator.ua
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У Дніпрі на проспекті Слобожанському чоловік вистрілив кілька разів зі своєї квартири, що розташована в багатоповерховому будинку. В результаті його затримали, а в квартирі знайшли автомат і пістолет.

Про це повідомляє "Інформатор", пише RegioNews.

Цей інцидент стався ввечері в середу, 10 березня. Сусіди почули звуки стрілянини і викликали поліцію. Приїхавши на виклик, правоохоронці виявили під вікнами три гільзи. Вони зуміли вирахувати, з якої квартири стріляли.

Після цього стрілка спецназ затримав. Під час затримання чоловік кричав, нецензурно висловлювався і чинив опір правоохоронцям. Сусіди стверджують, що він був у нетверезому стані.

Під час обшуку у квартирі, яку знімав чоловік, виявили зброю з простроченої реєстрацією і патрони.

Причини, через які сталася стрілянина, не відомі. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше у столиці біля одного з університетів невідомі влаштували стрілянину по автомобілях.

Україна кримінал стрілянина поліція Дніпро

 
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