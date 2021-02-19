У Дніпрі вночі під час пожежі загинули три людини

Цієї ночі у Дніпрі було до -15 градусів морозу

Цієї ночі у Дніпрі було до -15 градусів морозу

Фото: ДСНС

Вночі у покинутому одноповерховому будинку на околиці Дніпра сталася пожежа, в результаті якого загинули три людини.

Про це повідомили місцеві рятувальники, пише RegioNews.

Інформація про пожежу надійшла близько 00:25. Горіло сміття, старі речі і дерев'яна конструкція даху будинку. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м.

Під час гасіння вогню пожежники знайшли тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка винесли на вулицю та передали лікарям. Його доставили в міську клінічну лікарню №2 у важкому стані - з 80% опіків тіла. Вранці він помер.

Загасити вогонь вдалося лише після трьох годин ночі.

Цієї ночі у Дніпрі було до -15 градусів морозу.

Нагадаємо, у Рівному в приміщенні облдержадміністрації відбулася пожежа.