Від вибуху гранати на Дніпропетровщині постраждали двоє дітей

Дітей доставили в лікарню з травмами рук, живота та обличчя

Дітей доставили в лікарню з травмами рук, живота та обличчя

Фото: з відкритих джерел

У Дніпропетровській області поліція відкрила кримінальне провадження через вибух гранати, в результаті якого постраждали двоє дітей 6 і 14 років.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом травмування двох дітей. Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців у руках вибухнув запал від ручної гранати", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що подія сталася 9 січня близько 19:00 в приватному будинку в смт Карнаухівка Південного Кам'янського району. В результаті вибуху діти 14 та 6 років отримали травми рук, живота та обличчя. Їх доставили в обласну дитячу лікарню.

Встановлено, що вибух стався за місцем проживання сім'ї шестирічної дитини, де перебував у гостях підліток.

Правоохоронці в ході розслідування встановлять обставини злочину і походження боєприпасу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поблизу Дніпра трагічно загинув син Геннадія Корбана.