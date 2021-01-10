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10 січня 2021, 11:42 271

Від вибуху гранати на Дніпропетровщині постраждали двоє дітей

10 січня 2021, 11:42 271
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Дітей доставили в лікарню з травмами рук, живота та обличчя
Дітей доставили в лікарню з травмами рук, живота та обличчя
Фото: з відкритих джерел
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У Дніпропетровській області поліція відкрила кримінальне провадження через вибух гранати, в результаті якого постраждали двоє дітей 6 і 14 років.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом травмування двох дітей. Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців у руках вибухнув запал від ручної гранати", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що подія сталася 9 січня близько 19:00 в приватному будинку в смт Карнаухівка Південного Кам'янського району. В результаті вибуху діти 14 та 6 років отримали травми рук, живота та обличчя. Їх доставили в обласну дитячу лікарню.

Встановлено, що вибух стався за місцем проживання сім'ї шестирічної дитини, де перебував у гостях підліток.

Правоохоронці в ході розслідування встановлять обставини злочину і походження боєприпасу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поблизу Дніпра трагічно загинув син Геннадія Корбана.

поліція Боєприпаси вибух діти лікарні
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