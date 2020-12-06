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06 декабря 2020, 10:40 31

В Кривом Роге выбирают нового мэра

06 декабря 2020, 10:40 31
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Полиция в день тишины нарушений не зафиксировала
Полиция в день тишины нарушений не зафиксировала
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 6 декабря, проходит второй тур выборов мэра Кривого Рога. За пост городского главы соперничают кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель "Оппозиционный платформы - За жизнь" Константин Павлов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, по состоянию на 08:00 все 294 избирательных участки открылись и голосование уже началось. Как отмечают очевидцы, голосование проходит с соблюдением карантинных мер.

При этом на 15 минут позже открылся участок №121 553 в Криворожском онкодиспансере. И на него не допустили наблюдателя от гражданской сети ОПОРА.

В то же время, по сообщению Криворожского отдела полиции в Facebook, в "день тишины" в полицию сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.

Ранее сообщалось, что полиция зарегистрировала 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Кривого Рога.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям города Кривой Рог, в котором он родился, и в котором в воскресенье, 6 декабря состоится второй тур выборов городского главы.

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