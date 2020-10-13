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13 октября 2020, 13:39 3

Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей остается 21 горняк

13 октября 2020, 13:39 3
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Они находятся под землей уже 41 сутки
Они находятся под землей уже 41 сутки
Фото: Facebook
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Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината уже больше 40 суток в знак протеста против низкой оплаты труда и опасных условий труда под землей находится 21 горняк.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Шахта "Октябрьская". Ситуация стабильно критическая. 21 горняк остается под землей в знак протеста против низкой оплаты труда и при этом беспрецедентно опасных условий труда. 41 сутки в подземелье”, - написал Волынец.

Он отметил, что центральная власть "молчит, наблюдает".

Ранее сообщалось, что железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков.

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