Протест шахтеров в Кривом Роге: под землей остается 21 горняк
Они находятся под землей уже 41 сутки
Они находятся под землей уже 41 сутки
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината уже больше 40 суток в знак протеста против низкой оплаты труда и опасных условий труда под землей находится 21 горняк.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Шахта "Октябрьская". Ситуация стабильно критическая. 21 горняк остается под землей в знак протеста против низкой оплаты труда и при этом беспрецедентно опасных условий труда. 41 сутки в подземелье”, - написал Волынец.
Он отметил, что центральная власть "молчит, наблюдает".
Ранее сообщалось, что железнодорожники Кривбасса начали "итальянскую забастовку" в поддержку горняков.
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