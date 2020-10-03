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03 октября 2020, 11:16 4

Стало известно, сколько потратили кандидаты в мэры на рекламу в Facebook - Опора

03 октября 2020, 11:16 4
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Больше всего на рекламу потратила "пани-мэр" Верещук
Больше всего на рекламу потратила "пани-мэр" Верещук
Фото: из открытых источников
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Гражданская сеть "Опора" опубликовала рейтинг кандидатов в мэры украинских городов по количеству денег, потраченных на политическую рекламу в Facebook в сентябре.

Об этом сообщает RegioNews, со ссылкой на сайт "Опоры".

Так, лидером своеобразного рейтинга выявилась Ирина Верещук. Только за сентябрь она потратила почти $32 тыс. за 3503 рекламных объявления. Меньше всего рекламу Верещук видят пользователи в возрасте до 24 лет и 65+ – суммарно эти две возрастные категории составляют 17,2% таргетинга.

На втором месте по количеству потраченных средств – действующий мэр Киева Виталий Кличко, который заплатил более $7500 за 48 рекламных сообщений. Аудитория сообщений Кличко несколько моложе – около половины показов направлены на людей от 18 до 34 лет.

Кандидат в мэры Львова Олег Синютка от политической партии "Европейская солидарность" потратил более $4500 на 307 рекламных сообщений. Синютка является одним из немногих кандидатов на должность городского головы, таргетинг которого больше направлен на мужскую аудиторию.

Мэр Львова Андрей Садовый – четвертый по количеству потраченных средств на политическую рекламу в Facebook в сентябре – около $4 тыс. на 39 рекламных сообщений. В основном Садовый отчитывается о своей работе на посту в течение последних пяти лет и представляет планы на следующую каденцию.

Кандидат в мэры столицы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов, занимавший соответствующую должность в течение 2010–2014 годов, потратил более $3500 на 578 рекламных сообщений. Он – единственный кандидат, который вообще не таргетирует свои рекламные сообщения на пользователей младше 35 лет, а почти четверть показов направлена на женщин от 55 до 64 лет.

Также активностью в Facebook в сентябре отличились кандидат в мэры Одессы Сергей Калинчук (более $3500), в мэры Львова – Тарас Кльофа и Игорь Васюник (более $3200 каждый), в мэры Полтавы – Андрей Матковский (более $3200), в мэры Киева – шоумен Сергей Притула (более $3100).

Ранее сообщалось, что украинские политики до завершения регистрации кандидатами на местных выборах в ЦИК потратили на политическую рекламу в социальных сетях более 2,5 млн долларов.

реклама выборы политика рейтинг соцсети
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