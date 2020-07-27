"Укрпочта" закупила 400 пистолетов для водителей на 3 млн гривен

Компания провела закупку для 6 областей, где будет 500 маршрутов передвижных отделений

Компания провела закупку для 6 областей, где будет 500 маршрутов передвижных отделений

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Укрпочта имеет арсенал оружия для обеспечения защиты материальных ценностей (денежных средств, пенсий). В 2017 году состоялась закупка для его обновления. А сейчас Укрпочта провела закупку (400 пистолетов - ред.) для проекта передвижных отделений в 6 областях, где будет 500 маршрутов", - говорится в сообщении.

Тендер на обеспечение компании пистолетами провели через систему электронных закупок Prozorro и теперь "Укрпочта" ожидает их поставки.

"Пистолетами будут пользоваться водители- сопровождающие, которые будут работать на 500 маршрутах и на которых будет возложена обязанность по защите материальных и денежных ценностей", - указано в ответе на запрос.

По данным ведомства, эта закупка не связана с перспективой получения права на работу в качестве банковского учреждения.

Отмечается, что перед получением оружия работники должны будут пройти медицинское и психиатрическое обследование, получить допуск у участкового, пройти обучение по пользованию оружием и сдать экзамен. В компании добавили, что они также провели тендер на закупку 500 бронежилетов для своих сотрудников.

Напомним, 10 июля полиция задержала троих подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты" на Полтавщине.