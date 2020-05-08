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Александра Василенко журналист [email protected]
08 мая 2020, 16:42 1

Лазерное шоу и автопробег: стало известно, как в Днепре проведут 9 мая

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08 мая 2020, 16:42 1
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В Днепропетровской области парад заменят 11 автопробегов, в которых примут участие 270 автомобилей
Фото с Facebook-страницы
В Днепропетровской области парад заменят 11 автопробегов, в которых примут участие 270 автомобилей

Завтра, 9 мая, в Днепропетровской области традиционные парады и возложения цветов к мемориалам погибшим во Второй Мировой войне заменят автопробегами и лазерным шоу.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, передают RegioNews.

На 9 мая разные политические силы запланировали 11 автопробегов, в которых примут участие 270 автомобилей. Они проедут по улицам городов области. При этом движение для другого транспорта перекрывать не будут.

8 и 9 мая к охране общественного порядка во время различных мероприятий привлекается 750 полицейских.

Возлагать цветы к монументам и памятникам можно будет не больше, чем двум людям, которые будут носить медицинские маски или респираторы для защиты.

Кроме этого, мэр Днепра Борис Филатов пообещал устроить лазерное шоу на здании горсовета по случаю 9 мая.

Как писали RegioNews ранее, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения - он установлен указом президента в 2015 году. Этот день посвящен памяти более 80 миллионов людей всех рас и наций, чья жизнь оборвалась из-за насилия мирового масштаба.


полиция 9 мая Днепр Днепропетровская область День победы
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