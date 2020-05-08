Лазерное шоу и автопробег: стало известно, как в Днепре проведут 9 мая
Завтра, 9 мая, в Днепропетровской области традиционные парады и возложения цветов к мемориалам погибшим во Второй Мировой войне заменят автопробегами и лазерным шоу.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, передают RegioNews.
На 9 мая разные политические силы запланировали 11 автопробегов, в которых примут участие 270 автомобилей. Они проедут по улицам городов области. При этом движение для другого транспорта перекрывать не будут.
8 и 9 мая к охране общественного порядка во время различных мероприятий привлекается 750 полицейских.
Возлагать цветы к монументам и памятникам можно будет не больше, чем двум людям, которые будут носить медицинские маски или респираторы для защиты.
Кроме этого, мэр Днепра Борис Филатов пообещал устроить лазерное шоу на здании горсовета по случаю 9 мая.
Как писали RegioNews ранее, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения - он установлен указом президента в 2015 году. Этот день посвящен памяти более 80 миллионов людей всех рас и наций, чья жизнь оборвалась из-за насилия мирового масштаба.
- 18:55 08 мая В Одесской области коронавирусом заболели более 120 медиков
- 18:50 08 мая В Кропивницком открыли "Поле памяти”
- 18:33 08 мая В Украине могут разрешить работу кинотеатров с 1 июля
- 18:08 08 мая В САП сообщили о завершении следствия по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии
- 17:59 08 мая В Сумской области предупредили хищение 80 миллионов гривен: подробности
- 17:38 08 мая В Херсонской области усилят карантин в населенных пунктах из-за вспышки COVID-19
- 16:15 08 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая