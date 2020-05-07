На флэшмоб Кернеса ко Дню победы откликнулись лишь 200 харьковчан

На 9 мая по призыву мэра харьковчане выставят "дедов на палке" с балконов

На 9 мая по призыву мэра харьковчане выставят "дедов на палке" с балконов

Более 200 горожан откликнулись на призыв мэра Харькова Геннадия Кернеса провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая на балконах своих квартир. Ранее градоначальник обратился к харьковчанам на своей странице в Facebook и предложил не отказываться от запланированного ранее массового шествия, а выйти с фотографией родственника, участвовавшего во Второй мировой войне, на балкон.

"Мы готовились к массовому шествию "Полка Бессмертной Победы", когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала, и там бы почтили память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов Победу…К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы". Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", - обратился к горожанам Геннадий Кернес.

Идея нашла отклик у жителей Харькова, но возникли сложности с ее воплощением – распечатать фотографии дедов во время всеобщего карантина, когда полиграфические фирмы закрыты, оказалось непросто. Тогда городской голова пообещал помочь и выложил в своем Telegram телефоны помощников Светланы Юрченко и директора Департамента контроля Алексея Артикуленко, чтобы те принимали обращения от желающих участвовать в акции.

"Они примут вашу заявку, к вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке для минуты Молчания",- написал Геннадий Кернес.

Последние несколько дней по заявленным телефонам не дозвониться – занято с утра и до позднего вечера. На сегодня уже более 200 харьковчан пожелали распечатать фотографии своих родственников, участвовавших во Второй Мировой войне, сообщил RegioNews директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Инициатива Геннадия Кернеса вызвала и негативную реакцию.

"Я думаю, что любые практики, которые нас соединяют с информационным пространством страны-агрессора, являются неуместными", - отметила руководитель Северо-Восточного подразделения Института национальной памяти Мария Тахтаулова.

Проукраинские активисты в ответ на "Бессмертный полк" на балконах призвали горожан вывесить на своих окнах желто-голубые и красно-черные флаги.

"Общемировая практика, что 8 мая – День памяти и примирения. Все приехали, возложили цветы, вспомнили своих родных. А массовые мероприятия на 9 мая – это пляски на костях погибших", - отметил глава ГО "Світанок" Вадим Позняков.

У харьковского политолога Антона Авксентьева акция на балконах вызвала удивление – он считает ее заведомо провальным проектом.

"Если на площадь выходит несколько тысяч, и их еще и правильно сфотографировать, есть ощущение массовости. А вот если эти же люди хаотично разбросаны по городу, выразительной картинки не будет. Наоборот, на месте оппонентов Кернеса я бы фотографировал дома, потому что 99% харьковчан не выйдут на балконы. В целом горожане, согласно социологии, поддерживают эту акцию. Но между "поддерживать" и "сделать" - большая разница", - отметил Авксентьев.

Причиной же акции на балконах стала электоральная борьба с партией "За життя", считает политолог. В Харькове эту политическую силу контролирует Игорь Райнин (бывший глава АП Петра Порошенко и бывший губернатор Харьковской области – прим. автора).

"Для Кернеса "За життя" является главным электоральным оппонентом, они играют на одном поле. И нужно доказать избирателям, что именно Кернес, а не телевизионный проект "За життя" является защитником советских ценностей. Поэтому эксплуатация советских символов будет продолжаться вплоть до местных выборов", - объяснил Антон Авксентьев.

Как ранее писал RegioNews, харьковский муниципалитет выделил 400 миллионов на строительство зоосада и лишь 100 миллионов – на медицину, пришло время для новой остроты: "Лечиться будем в зоопарке".

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