В Днепропетровской области почти миллиард "закатают в асфальт"

В Днепропетровской области в 2020 году планируют отремонтировать более 100 километров дорог и 7 мостов. На это из областного бюджета выделили 960 миллионов гривен

Фото: ДнепрОГА

В Днепропетровской области в 2020 году планируют отремонтировать более 100 километров дорог и 7 мостов. На это из областного бюджета выделили 960 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДнепрОГА. Первая дорога, которую планируют сдать в этом году - Вольное-Гвардейское. В облгосадминистрации уверяют, что она готова уже на 80%. Будут ремонтировать местные дороги Васильковка-Николаевка, Верхнеднепровск-Боровковка, Зеленое-Богдановка-Богуслав, Просяная-Великомихайловка, Ивановка-Радостное и Вишневое. Также в этом году приведут в порядок аварийные мосты в Васильковском, Магдалиновском, Никопольском, Павлоградском и Солонянском районах. "На большинстве направлений работы уже начали", - сообщили в ОГА.

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