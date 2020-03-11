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11 марта 2020, 16:52

В Днепропетровской области почти миллиард "закатают в асфальт"

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11 марта 2020, 16:52
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В Днепропетровской области в 2020 году планируют отремонтировать более 100 километров дорог и 7 мостов. На это из областного бюджета выделили 960 миллионов гривен
Фото: ДнепрОГА
В Днепропетровской области в 2020 году планируют отремонтировать более 100 километров дорог и 7 мостов. На это из областного бюджета выделили 960 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДнепрОГА.

Первая дорога, которую планируют сдать в этом году - Вольное-Гвардейское. В облгосадминистрации уверяют, что она готова уже на 80%.

Будут ремонтировать местные дороги Васильковка-Николаевка, Верхнеднепровск-Боровковка, Зеленое-Богдановка-Богуслав, Просяная-Великомихайловка, Ивановка-Радостное и Вишневое.

Также в этом году приведут в порядок аварийные мосты в Васильковском, Магдалиновском, Никопольском, Павлоградском и Солонянском районах.

"На большинстве направлений работы уже начали", - сообщили в ОГА.


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