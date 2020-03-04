На дорогу из Харьковской в Луганскую область потратят 630 тысяч

На ремонт дороги Н-26 Чугуев-Меловое в Харьковской области выделено 629 тысяч 800 гривен

Фото: Служба автомобильных дорог в Харьковской области

На ремонт дороги Н-26 Чугуев-Меловое в Харьковской области выделено 629 тысяч 800 гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Планируется полностью восстановить разрушенные участки, устроить верхние слои, выполнить все мероприятия по безопасности дорожного движения, восстановить обочину. В этом году планируется ввод в эксплуатацию 68,4 км дороги. В результате планируется получить полностью восстановленную дорогу общей протяженностью 108 км.

Участок автодороги в пределах Харьковской области начинается в Чугуеве, пересекает автомобильную дорогу государственного значения М-03 "Киев-Харьков-Должанский", соединяет районные центры Шевченково и Купянск и заканчивается на границе с Луганской областью.

1 марта 2020 на дороге начаты подготовительные работы к текущему среднему ремонту.

Завершить ремонт планируется в этом году.