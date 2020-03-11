У Дніпропетровській області майже мільярд "закатають у асфальт”

У Дніпропетровській області у 2020 році планують відремонтувати понад 100 кілометрів доріг та 7 мостів. На це з обласного бюджету виділили 960 мільйонів гривень

Фото: ДніпрОДА

У Дніпропетровській області у 2020 році планують відремонтувати понад 100 кілометрів доріг та 7 мостів. На це з обласного бюджету виділили 960 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДніпроОДА. Перша дорога, яку планують здати цьогоріч – Вільне-Гвардійське. В облдержадміністрації запевняють, що вона готова вже на 80%. Будуть ремонтувати місцеві дороги Васильківка-Миколаївка, Верхньодніпровськ-Боровківка, Зелене-Богданівка-Богуслав, Просяна-Великомихайлівка, Іванівка-Радісне та Вишневе. Також цьогоріч приведуть до ладу аварійні мости у Васильківському, Магдалинівському, Нікопольському, Павлоградському та Солонянському районах. "На більшості напрямків роботи вже розпочали”, - повідомили в ОДА.

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