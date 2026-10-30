Фото: полиция

За сутки российские войска обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области, применив авиабомбы, беспилотники, минометы и артиллерию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде в результате удара российского беспилотника пострадал 41-летний мужчина.

Также за медпомощью обратились трое жителей Середино-Будской громады – 71-летний мужчина и две женщины в возрасте 54 и 62 года. Они получили ранения 28 октября во время атаки БпЛА.

Всего в сутки российские войска атаковали 14 населенных пунктов области управляемыми авиабомбами, ударными и FPV-дронами, минометами и артиллерией.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 792 удара по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли два человека, еще 23 получили ранения.