Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 525 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1590 оккупантов, два танка, 13 бронемашин, 35 артиллерийских систем, три РСЗО, 1223 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 370 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 25.09.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение суток 23 сентября и в ночь на 24 сентября подразделения Сил обороны поразили российские РЛС на Запорожье и базу дронов в Донецке.