На Чернігівщині майже добу шукали 3-річного хлопчика: дитину знайшли живою
На Чернігівщині завершили пошуки 3-річного хлопчика, який зник 23 вересня поблизу села Красне Батуринської громади Ніжинського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Дитину знайшли живою майже через добу.
До пошукової операції залучили понад 300 людей – поліцейських, рятувальників, військовослужбовців Національної гвардії та ЗСУ, кінологів зі службовими собаками, а також місцевих жителів.
Близько 13:00 24 вересня хлопчика виявили аеророзвідники Збройних Сил України поблизу лісосмуги. Дитину помітили з повітря за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою.
Хлопчика передали медикам.
Нагадаємо, дитина зникла вдень 23 вересня, коли перебувала разом із мамою та старшим братом на полі поблизу села Красне. Родина збирала кукурудзу, а в якийсь момент хлопчик зник із поля зору.