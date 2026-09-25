01:35  25 вересня
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
00:55  25 вересня
"Я не мавпа": співак Шугар жорстко звернувся до шанувальників
23:55  24 вересня
Ціни на АЗС знову "штормить": скільки коштує бензин і дизель
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 07:23

На Чернігівщині майже добу шукали 3-річного хлопчика: дитину знайшли живою

25 вересня 2026, 07:23
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Чернігівщині завершили пошуки 3-річного хлопчика, який зник 23 вересня поблизу села Красне Батуринської громади Ніжинського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дитину знайшли живою майже через добу.

До пошукової операції залучили понад 300 людей – поліцейських, рятувальників, військовослужбовців Національної гвардії та ЗСУ, кінологів зі службовими собаками, а також місцевих жителів.

Близько 13:00 24 вересня хлопчика виявили аеророзвідники Збройних Сил України поблизу лісосмуги. Дитину помітили з повітря за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою.

Хлопчика передали медикам.

Нагадаємо, дитина зникла вдень 23 вересня, коли перебувала разом із мамою та старшим братом на полі поблизу села Красне. Родина збирала кукурудзу, а в якийсь момент хлопчик зник із поля зору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область дитина розшук поліція хлопчик поле
У Львові посеред вулиці жінка била маленького сина
24 вересня 2026, 17:30
На Чернігівщині затримали чоловіка за зґвалтування 13-річної падчерки
23 вересня 2026, 11:40
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Паливна криза і знищені АЗС: хто заплатить та як діяли інші країни
25 вересня 2026, 07:56
Росіяни атакували дві лікарні у Запоріжжі: що відомо
25 вересня 2026, 07:33
Атака РФ на Київ: уламки дрона впали на 25-поверховий будинок, постраждала людина
25 вересня 2026, 07:03
"Ракета біля нас влучила": Наталка Денисенко показала кадри біля її будинку
25 вересня 2026, 01:55
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
25 вересня 2026, 01:35
"Я не мавпа": співак Шугар жорстко звернувся до шанувальників
25 вересня 2026, 00:55
Ціни на АЗС знову "штормить": скільки коштує бензин і дизель
24 вересня 2026, 23:55
В Україні цінники на горіхи стали космічними: які ціни в супермаркетах
24 вересня 2026, 23:35
Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині постраждали троє людей
24 вересня 2026, 22:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »