Россияне атаковали две больницы в Запорожье: что известно
Утром 25 сентября российские войска совершили атаку на Запорожье. Ударам подверглись два медицинских учреждения
Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
В одном из медучреждений возник пожар, спасатели эвакуировали пять человек.
Предварительно, легкие травмы получил один мужчина, других раненых нет.
В результате атаки на второе медучреждение повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, в Киеве в результате атаки российских беспилотников зафиксированы повреждения в Соломенском и Подольском районах.
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