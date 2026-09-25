Фото: ОВА

Утром 25 сентября российские войска совершили атаку на Запорожье. Ударам подверглись два медицинских учреждения

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В одном из медучреждений возник пожар, спасатели эвакуировали пять человек.

Предварительно, легкие травмы получил один мужчина, других раненых нет.

В результате атаки на второе медучреждение повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве в результате атаки российских беспилотников зафиксированы повреждения в Соломенском и Подольском районах.