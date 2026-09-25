Атака РФ на Киев: обломки дрона упали на 25-этажный дом, пострадал человек

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В Киеве в результате атаки российских беспилотников зафиксированы повреждения в Соломенском и Подольском районах

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в Соломенском районе беспилотник упал на нежилое здание. Впоследствии в Киевской городской военной администрации уточнили, что обломки также упали на 25-этажный жилой дом.

Кроме того, в Подольском районе в результате атаки повреждено нежилое здание.

По данным КГВА, один человек пострадал. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как известно, в 4:27 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. До этого в столице уже объявляли дроновую опасность. В 5:14 в Киеве раздался отбой тревоги.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на столицу. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Было известно о двух погибших людях.