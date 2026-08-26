Удар по жилому району Чернигова: четверо раненых, среди них – двое детей

Фото: Национальная полиция

Вечером 25 августа российские войска снова атаковали Чернигов беспилотниками. Под ударом оказался жилой район города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки ранений получили четыре человека – 62-летняя женщина, 73-летний мужчина и двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет.

Один из жилых домов в результате атаки был уничтожен огнем. Еще по меньшей мере пять частных домохозяйств получили повреждения.

Полицейские документировали последствия российской атаки. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, российские войска в течение 25 августа атаковали дронами и обстреливали из артиллерии Никопольский, Криворожский, Синельниковский и Павлоградский районы Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека.