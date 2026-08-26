Российская армия потеряла за сутки в Украине 1450 военных
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери оккупационной армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1450 оккупантов, семь танков, 10 бронемашин, 74 артиллерийские системы, четыре РСЗО, одно средство ПВО, 1723 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 543 единицы автомобильной и спецтехники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.08.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 24 августа поразили 66 военных целей России и на временно оккупированных территориях. Среди них – российский истребитель МиГ-29 в Ростовской области, а также четыре радиолокационные станции.
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