В Запорожье в результате ночного удара вспыхнул пожар на складе
В ночь на 26 августа российские войска снова нанесли удар по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Враг попал по складскому помещению. В результате попадания возник пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, что российские войска 25 августа атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара возник пожар на автостоянке. Пострадали семь человек.
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