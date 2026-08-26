21 августа 2026

Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание

По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...