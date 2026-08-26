Фото: ОВА

В ночь на 26 августа российские войска совершили более 20 атак по трем районам Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под обстрелами оказались районный центр, а также Покровская, Марганецкая, Мозолевская и Красногригорьевская громады. Повреждены агропредприятие, рынок, многоквартирные дома и автомобили. В результате атак пострадала 26-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Павлограде из-за вражеского удара поврежден частный дом. Ранения получила 20-летняя девушка, которая также будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине оккупанты ударили по Васильковской громаде – там вспыхнул пожар.

Напомним, в ночь на 26 августа российские войска снова нанесли удар по Запорожью. В результате попадания вспыхнул пожар на складе.