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26 августа 2026, 07:40

Ночные обстрелы Днепропетровщины: повреждены рынок, агропредприятие и дома, есть раненые

26 августа 2026, 07:40
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Фото: ОВА
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В ночь на 26 августа российские войска совершили более 20 атак по трем районам Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под обстрелами оказались районный центр, а также Покровская, Марганецкая, Мозолевская и Красногригорьевская громады. Повреждены агропредприятие, рынок, многоквартирные дома и автомобили. В результате атак пострадала 26-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Павлограде из-за вражеского удара поврежден частный дом. Ранения получила 20-летняя девушка, которая также будет лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине оккупанты ударили по Васильковской громаде – там вспыхнул пожар.

Напомним, в ночь на 26 августа российские войска снова нанесли удар по Запорожью. В результате попадания вспыхнул пожар на складе.

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