Россияне повторно атаковали спасателей в Краматорске: FPV-дрон попал в бронеавтомобиль

Фото: ГСЧС Донбасса

В Краматорске российские войска повторно атаковали спасателей во время ликвидации последствий авиаудара

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что во время проведения работ возле девятиэтажного жилого дома FPV-дрон попал в бронированный санитарный автомобиль спасателей.

Личный состав ГСЧС не пострадал. В то же время служебный автомобиль получил повреждения.

В ГСЧС отметили, что это уже второй случай через неделю, когда российские военные атакуют спасателей непосредственно во время выполнения ими служебных задач.

Напомним, во вторник, 25 августа, войска РФ нанесли массированный авиаудар по Краматорску в Донецкой области. Россияне с утра атаковали город 8 раз. Под вражеским огнем оказались жилые микрорайоны и объект инфраструктуры. Известно по меньшей мере об 11 раненых жителях, среди которых – двухмесячный младенец.