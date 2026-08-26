Удар по житловому району Чернігова: четверо поранених, серед них – двоє дітей
Увечері 25 серпня російські війська знову атакували Чернігів безпілотниками. Під ударом опинився житловий район міста
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки поранень зазнали четверо людей – 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 і 12 років.
Один із житлових будинків унаслідок атаки був знищений вогнем. Ще щонайменше п’ять приватних домогосподарств зазнали пошкоджень.
Поліцейські задокументували наслідки російської атаки. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.
Нагадаємо, російські війська протягом 25 серпня атакували дронами та обстрілювали з артилерії Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.