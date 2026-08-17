На Черниговщине военный в СЗЧ жестоко избил женщину

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В Чернигове судили военного, избившего женщину. Теппер он отправится за решетку

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Выяснилось, что в августе 2025 г. военный самовольно покинул место временного расположения подразделения воинской части. Несколько недель он не исполнял обязанности военной службы. Известно, что он проходил военную службу по призыву во время мобилизации в должности стрелка-помощника гранатометчика.

18 апреля он был в квартире, когда поссорился с женщиной. Во время конфликта он нанес ей не менее 11 раз ударившую женщину руками, ногами и деревянным стулом. Также он ударил ее головой о край отопительной батареи.

Мужчина раскаялся. Ему назначили шесть лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.