На Чернігівщині матір та спільника підозрюють у торгівлі малолітньою дитиною

Поліцейські Чернігівщини встановили нові факти злочинної діяльності двох фігурантів справи про торгівлю малолітньою дитиною з метою сексуальної експлуатації

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews .

У травні 2026 року правоохоронці затримали 32-річну жінку, яку підозрюють у торгівлі власною малолітньою донькою. Наразі вона перебуває під вартою.

За даними слідства, жінка з корисливих мотивів виготовляла та поширювала матеріали із дитячою порнографією, а також примушувала доньку брати участь у їх створенні.

Крім того, за попередньою домовленістю з 53-річним чоловіком жінка неодноразово передавала йому дитину для сексуальної експлуатації. За даними слідства, чоловік раніше був засуджений за сексуальне насильство над іншою дитиною.

Правоохоронці встановили, що чоловік вчиняв щодо дівчинки дії сексуального характеру та сексуальне насильство, а її мати отримувала за це матеріальну вигоду.

Обом фігурантам інкримінують сексуальне насильство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також торгівлю людиною щодо малолітньої особи.

Жінці додатково повідомили про підозру у виготовленні дитячої порнографії та примушуванні малолітньої до участі в її створенні, а також у сексуальному насильстві щодо дитини віком до 14 років, з якою вона перебуває у сімейних відносинах.

Наразі обоє фігурантів перебувають під вартою. У разі доведення вини їм може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.