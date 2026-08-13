На Чернігівщині через атаку БпЛА постраждала 10-річна дитина

Фото: ДСНС Чернігівщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес.

Окрім того, вночі в Чернігові внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів сталася пожежа у двох гаражах. Вогонь знищив автомобіль, також пошкоджено гаражні приміщення.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 16 локаціях.