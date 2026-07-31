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31 липня 2026, 22:40

На Чернігівщині медсестра продала вплив на ВЛК за 1,5 тисячі гривень

31 липня 2026, 22:40
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Фото з відкритих джерел
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На Чернігівщині судили медсестру. Виявилось, вона обіцяла чоловікові вплинути на ВЛК за хабар

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Медсестра вже знала про те, що у чоловіка є неврологічне захворювання. Вона пообіцяла йому вплинути на рішення голови військово-лікарської комісіїї. Згодом вона повідомила, що чоловіка можуть визнати придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних закладах, логістиці та інших тилових посадах. Для цього він повинен був отримати направлення на проходження ВЛК.

Як з'ясували правоохоронці, медсестра взяла у чоловіка за "послуги" 1,5 тисячі гривень. Наступного дня вона зайшла разом із ним до кабінету голови ВЛК та поклала до кишені її медичного халата 500 гривень. Глава комісії погодилась ухвалити рішення на користь чоловіка.

На суді медсестра повністю визнала провину. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків, які заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.

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