У Чернігові директор коледжу влаштовував ухилянтів на роботу для відстрочки

Фото з відкритих джерел

У Чернігові викрили директора коледжу. Він влаштував схему з працевлаштуванням ухилянтів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, директор коледжу допомагав чоловікам призовного віку отримати відстрочку від мобілізації. Для цього вони оформлювали фіктивні документи.

Зокрема, директор працевлаштував чоловіка на посаду завідувача навчальної майстерні лише для того, щоб той міг отримати відстрочку. Також він зарахував 17 чоловіків призовного віку на денну форму навчання, які, за даними слідства, не мали реального наміру здобувати освіту.

На суді директор визнав провину. Йому призначили покарання у вигляді штрафу 68 тисяч гривень. Також йому на один рік заборонили обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Нагадаємо, що у Харкові затримали адвоката. Він організував схему незаконного бронювання від мобілізації.