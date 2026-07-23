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23 липня 2026, 11:53

Дрони РФ вдарили по енергооб'єктах Чернігівщини та харчовому підприємству

23 липня 2026, 11:53
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби російські війська атакували енергетичні об'єкти у двох прикордонних громадах Чернігівської області

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

У Семенівській громаді ворог застосував безпілотники типу "Гербера" та "Молнія". Унаслідок ударів загорілися господарські будівлі.

Також через атаку БпЛА у селі на Ніжинщині виникла пожежа на 23 гектарах житнього поля. Вогонь вдалося ліквідувати.

У Мені вночі російський дрон типу "Герань" влучив у підприємство харчової промисловості. Внаслідок атаки пошкоджено одне з приміщень.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, російські загарбники цілеспрямовано атакували підрозділ ДСНС на Херсонщині. Внаслідок влучання ворожих безпілотників у будівлю пожежно-рятувального підрозділу виникла пожежа. На щастя, серед особового складу ніхто не постраждав.

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