Скандал в Нежине: Мужчина устроил дебош во время похорон Героя

Фото: Нацполиция

В Нежине Черниговской области 2 июня во время прощания с погибшим Героем в центре города неизвестный мужчина устроил дерзкий дебош

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews .

2 июня днем в городе Нежин во время сопровождения похоронной процессии погибшего воина земляка в центре города к группе реагирования патрульной полиции Нежинского райуправления подошел неизвестный мужчина с признаками опьянения. Он нецензурно высказывался в сторону полицейских и других присутствующих, совершал хулиганские действия, повредил служебный автомобиль полиции и провоцировал конфликт.

Соответствующая видеозапись была распространена в соцсетях.

Полицейские установили личность мужчины.

По этому факту полиция открыла уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Продолжается расследование всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что в Киеве 29 мая патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей .