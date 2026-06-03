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03 червня 2026, 22:59

Скандал у Ніжині: Чоловік влаштував дебош під час похорону Героя

03 червня 2026, 22:59
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Фото: Нацполіція
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У Ніжині на Чернігівщині 2 червня під час прощання із загиблим Героєм у центрі міста невідомий чоловік влаштував зухвалий дебош

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

2 червня вдень у місті Ніжин під час супроводження похоронної процесії загиблого воїна земляка, в центрі міста до групи реагування патрульної поліції Ніжинського райуправління підійшов невідомий чоловік з ознаками спʼяніння. Він нецензурно висловлювався у бік поліцейських та інших присутніх, чинив хуліганські дії, пошкодив службовий автомобіль поліції та провокував конфлікт.

Відповідний відеозапис було поширено в соцмережах.

Поліцейські встановили особу чоловіка.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Триває розслідування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, що у Києві 29 травня патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців.

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