Скандал у Ніжині: Чоловік влаштував дебош під час похорону Героя
У Ніжині на Чернігівщині 2 червня під час прощання із загиблим Героєм у центрі міста невідомий чоловік влаштував зухвалий дебош
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.
2 червня вдень у місті Ніжин під час супроводження похоронної процесії загиблого воїна земляка, в центрі міста до групи реагування патрульної поліції Ніжинського райуправління підійшов невідомий чоловік з ознаками спʼяніння. Він нецензурно висловлювався у бік поліцейських та інших присутніх, чинив хуліганські дії, пошкодив службовий автомобіль поліції та провокував конфлікт.
Відповідний відеозапис було поширено в соцмережах.
Поліцейські встановили особу чоловіка.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Триває розслідування всіх обставин інциденту.
Нагадаємо, що у Києві 29 травня патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців.