08 травня 2026, 12:39

Лісова пожежа на Чернігівщині повернула у бік РФ: вогонь охопив тисячі гектарів

Скриншот із відео
На прикордонні Чернігівської області триває масштабна лісова пожежа, площа якої за останню добу майже подвоїлася

Про це повідомило ДП "Ліси України", передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь уже охопив близько 4,3 тисячі гектарів

Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. Ситуацію ускладнює постійна загроза атак дронів – техніка, яка працює на гасінні, стає мішенню для безпілотників.

Попри це, працівники лісової охорони продовжують стримувати поширення вогню вглиб українських лісових масивів. Для боротьби з пожежею цілодобово працює спеціальна техніка, а також створюються додаткові мінералізовані смуги.

Зокрема, рятувальники та лісівники використовують нові трактори й обладнання, придбані нещодавно. За допомогою плугів та дискових борін обробляють території між лісовими насадженнями, вздовж доріг та поблизу населених пунктів, щоб створити бар’єри для поширення полум’я.

За останніми даними, фронт пожежі змінив напрямок і почав рухатися у бік російського кордону. Ситуація залишається складною, однак поширення вогню вглиб території України наразі вдається стримувати.

Нагадаємо, 7 травня стало відомо, що через російські обстріли на Чернігівщині палає 2400 гектарів лісу біля кордону з РФ. Пожежа виникла на території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва.

