Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика MAN с полуприцепом Schmitz двигался в направлении Одессы. 59-летний мужчина решил развернуться в неустановленном месте, во время маневра не пропустил микроавтобус Fiat Dukato и допустил столкновение.

В результате аварии травмировались 37-летний воде Fiat и двое его пассажиров 51 и 25 лет. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

