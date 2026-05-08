В Киевской области в Зоне отчуждения бушует масштабный пожар на площади 1100 гектаров
В Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного пожара, который стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра и засухи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Огонь охватил уже более 1100 гектаров лесного массива.
Тушение осложняется сухой погодой и сильным ветром, а также минной опасностью на отдельных участках. В частности, из-за угрозы взрывов в некоторых лесных кварталах спасатели временно не могут проводить работы.
Подразделения ГСЧС и спецтехника работают в усиленном режиме.
Основные усилия направлены на то, чтобы локализовать очаги возгорания и остановить распространение огня на новые территории.
Ликвидация пожара продолжается.
Напомним, в Черниговской области из-за российских обстрелов 7 мая огонь охватил около 2400 гектаров леса вблизи границы с Россией.